Vitinha : "Je préfère jouer avec un autre attaquant"

Lors d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré, l'attaquant Portugais s'est confié sur son positionnement, sa relation avec Igor Tudor et Alexis Sanchez





Toujours en phase d'adaptation, Vitinha s'est livré, pour le Dauphiné Libéré, sur son rôle au sein de l'attaque olympienne. Le Portugais a avoué être plus à l'aise dans un système à deux attaquants : "Selon moi, l'attaquant est devant l'équipe et c'est à lui d'être le leader en pointe. La mobilité est une caractéristique essentielle, tout comme être fort physiquement, notamment en France, et surtout avoir une bonne finition pour bien conclure les actions. Je préfère jouer avec un autre attaquant, car je suis habitué à ce système : j'évoluais comme ça à Braga."



Il a expliqué que l'aide d'Alexis Sanchez était précieuse pour son développement, au quotidien : "Il m'aide beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, sur deux situations de jeu, il est venu me voir et m'a donné des conseils sur comment bien recevoir le ballon ou comment tirer. C'est un peu comme Rui Fonte, qui pouvait me conseiller de la même manière."



L'ancien joueur de Braga est également reconnaissant de l'attitude d'Igor Tudor : "J'ai une bonne relation avec lui. Il a vite compris que j'avais besoin de m'adapter. Il m'a donné plusieurs opportunités de jouer. Il parle en anglais et quelqu'un me traduit en français. Il me parle beaucoup, m'aide au quotidien et me donne des exercices spécifiques à faire pour améliorer certaines choses, notamment ma manière de jouer."