Avec un nouvel actionnaire, Rothen estime que l'OM pourrait décrocher une autre C1

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a estimé qu'avec un investisseur comme celui du PSG, l'OM serait proche de décrocher une deuxième étoile.





Avant que la défaite face à Brest ne vienne complètement gâcher la fête, les souvenirs de la victoire de 1993 étaient dans tous les esprits. Puis, la rencontre face aux Bretons est venue rappeler à quel point l'OM était loin de son prestige d'antan.



Pour autant, dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien milieu de terrain du PSG a expliqué que si le club disposait d'un investisseur avec d'énormes moyens, à l'image de ce que fait le Qatar avec le PSG, l'OM serait plus à même de décrocher un titre en Ligue des Champions que les Parisiens : "Quand on parle d'héritage... Je pense qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, c'est important. Si aujourd'hui, tu avais un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyens sur la table pour attirer de meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait d'une deuxième étoile, d'une deuxième Ligue des Champions. On est d'accord, ce n'est pas parce que tu mets de l'argent que c'est une garantie de l'avoir. C'est déjà arrivé, Robert Louis-Dreyfus a mis beaucoup d'argent, il avait mis des moyens, mais il n'a jamais réussi à créer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Mais la ferveur, et on la voit aujourd'hui, à Marseille, c'est le cas. Je suis parisien et ça me fait mal parfois de dire ça sur les Marseillais, mais la réalité est là. Elle explose au grand jour avec ce qui se passe."