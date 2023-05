Roy : "On s'est montré plus dangereux"

En conférence de presse, l'entraîneur brestois a livré son analyse de la victoire de ses hommes à Marseille (1-2).





Le Stade Brestois n'a pas volé sa victoire sur la pelouse du Stade Vélodrome ce samedi soir. Face à des Olympiens en grand manque d'inspiration, Eric Roy et ses hommes ont décroché un troisième succès de rang : "Les joueurs ont fait le match qu'on attendait d'eux. Je souhaitais qu'on fasse un gros match, qu'on soit acteur, qu'on ne soit pas passif. Ils ont eu plus le ballon que nous, mais on s'est montré plus dangereux. J'avais peur d'une décompression psychologique après le maintien, mais la mentalité du groupe a encore été fantastique. Je suis un entraîneur très heureux. Tous les garçons adhèrent, qu'ils soient titulaires ou pas."



L'ancien milieu de terrain de l'OM (1996-1999), a tenu à saluer les supporters olympiens pour les superbes tifos au moment de l'entrée des deux équipes : "C'est exceptionnel. Quand on a regardé ça avec mes adjoints... sur les quatre tribunes, en 3D, c'est exceptionnel. Comme je le disais dans la causerie d'avant-match, venir jouer au Vélodrome c'est un évènement et il faut en profiter."



Les hommes d'Igor Tudor leur ont permis de profiter encore davantage de la fête.