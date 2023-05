Baresi : "L'OM était une équipe que nous craignions"

Franco Baresi a confié ses souvenirs de la finale OM-Milan AC (1-0). La légende italienne admet que les Rossoneri craignaient les Phocéens.





En 1993, Franco Baresi était le capitaine milanais. Véritable légende, il composait une défense terriblement hermétique, avec Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti et Paolo Maldini.



Interrogé par La Provence, le joueur emblématique s'est remémoré la finale de la Ligue des Champions perdue contre l'OM : "L'OM était la bête noire du Milan ? Oui, ils nous avaient déjà fait souffrir en 1990-1991, c'était donc une équipe que nous craignions. Nous savions que c'était une formation solide, dure, difficile à battre", a-t-il indiqué.





"Devancer Rijkaard, ce n'était pas facile !"

Le Milan AC était pourtant au sommet, avec un effectif sans égal : "Nous nous souvenons que Marseille était une équipe difficile. Cependant, nous étions dans une période extraordinaire cette saison-là, en obtenant dix victoires d'affilée en Ligue des Champions avant d'arriver en finale. De fait, il y avait une crainte, n'ayant même jamais fait match nul, mais toujours gagné. En finale, on avait un peu peur. Nous nous sommes dit : 'Maintenant, il ne manque que la finale'", a-t-il ajouté.



Franco Baresi se souvient du but de Basile Boli. L'ancien défenseur considère que Milan ne pouvait pas se permettre d'encaisser un tel but. Mais il félicite également le Français : "On ne peut pas encaisser un but sur un corner en finale ? En plus, un corner douteux. Alors, j'étais en zone, je me souviens, j'étais toujours en zone devant le but, n'étant pas assez grand. Au marquage, on envoyait les plus grands, meilleurs que moi et Boli a été vraiment très bon parce qu'il a anticipé. Il a été fort en devançant Rijkaard et je ne me souviens plus qui. Devancer Rijkaard, ce n'était pas facile ! Sur la photo du but, je n'arrive pas à couper la trajectoire, tout s'est passé très vite. Alors bravo à Boli !"



Et de conclure : "Nous la voulions très fort, et eux, ils la voulaient encore plus fort, cette victoire. Peut-être qu'ils ont été récompensés pour ça." L'OM était alors au sommet de l'Europe : "On doit reconnaître qu'au cours de ces années-là, le club a eu une équipe qui est restée quatre saisons à un haut niveau avec de grands joueurs. Et ils ont été récompensés en remportant cette finale."



Franco Baresi a passé toute sa carrière au Milan AC, de 1977 à 1997, pour un total de 716 matchs disputés (et 33 buts et 24 passes décisives) et trois C1 remportées. Le natif de Travagliato a également cumulé 81 sélections avec la Squadra Azzurra et notamment remporté la Coupe du monde 1982.