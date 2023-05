Sauzée : "Cet instant est imprimé en moi à jamais"

Absent des célébrations, Franck Sauzée s'est remémoré la victoire de l'OM en Ligue des Champions en 1993. L'ancien milieu de terrain reste profondément marqué.





Franck Sauzée n'a pas pu être au Stade Orange Vélodrome samedi pour fêter les trente ans de la victoire en Ligue des Champions. Mais le natif du Teil n'a rien oublié de cette merveilleuse aventure. Il a été l'un des protagonistes essentiels de l'équipe de Raymond Goethals.



"Je fais partie de ces personnes qui ont eu cet immense privilège de réaliser le rêve de leur enfance. Le mien était obsessionnel : être professionnel et jouer pour mon club de coeur, l'OM", a confié l'ancien milieu de terrain à La Provence.





"Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant"

L'ancien joueur, désormais consultant, garde en tête les émotions qui l'ont submergé à la fin de la rencontre face au Milan AC (1-0) : "L'expérience émotionnelle, ça ne se traduit pas. J'ai encore des frissons en évoquant ce coup de sifflet final. Je m'écroule sur le terrain, je ne tiens plus sur mes jambes. Submergé par l'émotion, je me suis littéralement écroulé sur le terrain. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Cet instant est imprimé en moi à jamais", a-t-il expliqué.



Franck Sauzée a également rendu hommage au public, qui a pleinement joué son rôle de douzième homme en 1993 : "Je me rends compte aujourd'hui à quel point l'aventure humaine que nous avons connue était extraordinaire. Le football est un immense vecteur d'émotion et de partage. Tout ceci n'aurait pas pu exister si une profonde alchimie ne s'était pas créée entre les amoureux de l'OM et nous-mêmes, les joueurs."



Franck Sauzée a défendu les couleurs de l'OM entre 1988 et 1993 (avec un prêt à Monaco en 1990-1991), pour un total de 164 matchs, 39 buts et 10 passes décisives. En 1992-1993, il a inscrit 6 buts lors de la campagne européenne, dont un triplé contre le CSKA Moscou (6-0).