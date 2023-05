OM-Brest : les notes des médias

L'OM a concédé une nouvelle défaite à domicile face à Brest (1-2), samedi. Certains joueurs paraissent avoir lâché, les notes sont sans concession.





Samedi soir, l'OM a concédé une nouvelle défaite sur sa pelouse face au 14e de Ligue 1, le Stade Brestois. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas été à la hauteur. Les notes délivrées par les différents médias sanctionnent leur prestation.



Cengiz Ünder, Alexis Sanchez et Eric Bailly en prennent notamment pour leur grade. Jonathan Clauss et Jordan Veretout constituent les bons élèves de la soirée. Le milieu de terrain a notamment délivré la passe décisive à Chancel Mbemba, sur le corner.





Le onze de départ : Lopez (4) - Mbemba (5), Bailly (4), Balerdi (4) - Ünder (4), Rongier (3), Veretout (4), Clauss (6) - Guendouzi (4), Vitinha (4), Sanchez (3).

Le remplaçant : Tavares (3).

Le coach : Tudor (3).

L'arbitre : Frappart (5).





Le onze de départ : Lopez (4) - Mbemba (5), Bailly (5), Balerdi (4) - Ünder (6), Rongier (4), Veretout (4), Clauss (5) - Guendouzi (5), Vitinha (3), Sanchez (4).

Le remplaçant : Tavares (4).

Le coach : Tudor (3).

L'arbitre : Frappart (5).





Le onze de départ : Lopez (4) - Mbemba (5), Bailly (4), Balerdi (4,5) - Ünder (5), Rongier (4,5), Veretout (5), Clauss (5,5) - Guendouzi (5), Vitinha (2), Sanchez (3).

Le remplaçant : Tavares (4).





Le onze de départ : Lopez (6,3) - Mbemba (7,1), Bailly (5,6), Balerdi (7,2) - Ünder (6), Rongier (6,6), Veretout (7,2), Clauss (7,1) - Guendouzi (6,2), Vitinha (6,4), Sanchez (5,8).

Les remplaçants : Tavares (6,5), Malinovskyi (6,3), Kolasinac (6,2).





Le onze de départ : Lopez (5) - Mbemba (5,5), Bailly (4), Balerdi (4,5) - Ünder (3,5), Rongier (4), Veretout (6), Clauss (4,5) - Guendouzi (4,5), Vitinha (4,5), Sanchez (3,5).

Les remplaçants : Tavares (4,5), Malinovskyi (5), Kolasinac (5).



L'OM n'a plus qu'un match à jouer, à Ajaccio, et il compte pour du beurre. Espérons que les Olympiens feront le nécessaire pour laisser une meilleure image que celle entrevue hier.