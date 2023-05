Rongier : "Il ne faut pas tout jeter non plus"

Valentin Rongier s'est exprimé à chaud après la défaite concédée par l'OM. Le milieu de terrain était particulièrement déçu.





Quand la plupart des joueurs de l'OM sont entrés au vestiaire, Valentin Rongier a pris ses responsabilités. Le milieu de terrain a livré une analyse sans concession de la défaite concédée par son équipe, regrettant que la fête du weekend se termine de la sorte.



"Je n'ai pas d'explication à vous donner, si ce n'est qu'on n'a pas été à la hauteur, comme plusieurs fois cette saison à domicile. Ce n'est pas normal", a déploré l'ancien Nantais en zone mixte. "D'autant plus avec tout ce que les supporters ont fait. Avec ce qu'il y avait comme enjeu, on aurait dû au moins leur offrir cette victoire pour que la fête soit encore plus belle. Ils ont mis le feu à la ville et nous, on n'a même pas été capables de gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?"





"Avec la qualité qu'on avait cette saison..."

Valentin Rongier ne sait pas, ou ne veut pas expliquer le revers : "Je n'ai pas d'explication. On ne va accabler personne. Si le tifo ne nous donne pas de la force, je ne comprends plus rien... Je ne pense pas que ça ait tétanisé des gens. Je n'ai pas les réponses. Je suis triste pour nous, énervé pour les supporters. Mais c'est à nous de nous regarder dans le miroir." Le natif de Mâcon refuse de faire un bilan trop sombre de la saison : "C'est un échec, forcément. Avec la qualité qu'on avait cette saison, on aurait dû faire mieux. Mais ce n'est pas encore l'heure des comptes et du bilan, on les fera à la fin. Il ne faut pas tout jeter non plus."



A titre personnel, le joueur de 28 ans a pris part à 45 matchs cette saison, marquant 1 but et réalisant 2 passes décisives. À moins d'une offre XXL, il paraît assez évident qu'il sera là lors du prochain exercice.