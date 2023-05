L'OM jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions

L'OM ne pouvait plus compter que sur l'AS Rome pour éviter les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais l'équipe de José Mourinho finit bien mal sa saison.





Incapable de suivre le rythme des Lensois, les Phocéens espéraient qu'un club italien leur arrange le coup pour ne pas qu'ils aient à disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. La Juventus étant éliminée de la Coupe d'Europe, il ne restait plus que la Roma pour le faire. Mais la formation coachée par José Mourinho a perdu un nouveau match samedi, contre la Fiorentina (1-2). Elle n'est plus en mesure de se qualifier pour la C1 via le championnat.



L'OM devra donc disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions en août. Ce qui compliquera quelque peu la préparation estivale, étant donné qu'il faudra être dans un pic de forme à ce moment-là. Un obstacle auquel s'est heurté l'AS Monaco ces deux dernières années.