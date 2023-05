Tudor fait le bilan, après le couac contre Brest

Igor Tudor est revenu sur la défaite concédée par l'OM contre Brest (1-2) au Stade Orange Vélodrome. Le coach marseillais a dressé un bilan de la saison.





Igor Tudor et ses hommes ne sont pas parvenus à dominer le Stade Brestois au Stade Orange Vélodrome samedi soir. Une rencontre symptomatique des difficultés rencontrées par l'OM à domicile depuis l'été dernier. Mais ce match a aussi montré la fatigue, au moins mentale, d'une équipe qui ne semble plus en phase avec son entraîneur.





"On a un peu lâché prise depuis la défaite à Lens"

Le technicien a regretté la défaite qui a ramené les supporters sur terre après une belle fête liée aux trente ans de la victoire en Ligue des Champions. "On est triste. On était motivé pour gagner ce dernier match de la saison à domicile dans cette soirée de souvenir. On n'a pas été assez forts. On a eu des difficultés devant, et derrière, on a commis des erreurs. On a un peu lâché prise depuis la défaite à Lens, et quand cette équipe perd en motivation, ça ne pardonne pas", a déclaré l'ancien Turinois en salle de presse.



Igor Tudor pense que son équipe manque de solutions dans le secteur offensif : "Un manque de talents offensifs ? C'est une analyse juste. Je suis d'accord. J'ai déjà dit qu'il nous a manqué 7 ou 8 buts pour faire une meilleure saison. C'est quelque chose qui se ressent depuis quelques matchs. Beaucoup de buts ont été marqués par des défenseurs, des pistons ou des milieux de terrain. On n'a pas assez vu le trio offensif durant toute la saison."





"Tous les joueurs ont donné le maximum"

Le coach de l'OM a dressé un bilan plus général sur la saison : "On est triste pour cette défaite, je le répète. Je suis énervé. Après, je suis fier de cette saison, il y a beaucoup de positif. On a tiré le maximum de cette équipe, on a proposé un beau football. On a fait une belle campagne en Ligue des champions. En coupe de France, les matchs contre Rennes et Paris ont été merveilleux. On est sorti sur un moment négatif, mais on a obtenu de bons résultats et on est à notre place. Je suis très satisfait de cette saison avec cette équipe de qualité. Tous les joueurs ont donné le maximum. J'aurais espéré qu'on soit plus haut, mais on devance des équipes fortes comme Rennes, Lille, Monaco. C'est un championnat beau, mais très difficile. On mérite cette troisième place", a-t-il poursuivi.



Cette fin de parcours ternit le bilan d'une équipe qui a tutoyé les sommets en termes de points. Le technicien restera, restera pas ? Les dirigeants sont mieux placés pour voir ce qui se passe en interne. Ce sont eux qui devront mesurer la profondeur du relâchement de la fin de saison, ses causes et les solutions pour l'éviter à l'avenir. On peut supposer que certains joueurs, pas en phase avec la culture de travail que souhaitent apporter Pablo Longoria et Javier Ribalta, seront poussés vers la sortie. Il faut noter qu'Igor Tudor les a défendus jusqu'au bout. La réciproque n'est pas vraie.



En prenant un peu de hauteur, on peut aussi souligner qu'il s'agit tout de même du troisième podium en quatre saisons pour les Phocéens. Ce résultat montre la progression d'un club engagé dans une spirale positive. Une nouvelle participation à la phase de poules de la Ligue des Champions serait un gros coup de pouce pour la suite. Mais il faudra passer par les barrages.