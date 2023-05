M. Camara : "Ca fait vraiment plaisir, devant toute ma famille au Vélodrome"

Natif de Martigues, Mahdi Camara a doublement apprécié le match remporté par Brest au Vélodrome. Le milieu relayeur n'a pas masqué sa joie au coup de sifflet final.





Au micro de Canal+, Mahdi Camara a confié son enthousiasme, après le succès obtenu par les Brestois face à l'OM. Le milieu relayeur a souligné l'importance du collectif des Bretons : "Tout le monde a été très solide dans ce match, ça fait plaisir. C'est à l'image de notre fin de saison, tout le monde se met le cul par terre et ça fait du bien de gagner ici au Vélodrome. Mon but ? Personnellement, ça fait vraiment plaisir, devant toute ma famille au Vélodrome, ça fait du bien. C'est grâce à toute l'équipe", a-t-il déclaré.



Le collectif brestois était bien plus soudé que celui des Phocéens. Les dirigeants de l'OM vont devoir travailler, cet été, afin de rebâtir un groupe uni.