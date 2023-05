L'OM lance le programme OM Légendes

En marge des festivités et de la rencontre OM-Brest (1-2), les dirigeants olympiens ont annoncé le lancement d'un nouveau programme. Il s'agit de l'OM Légendes.





Ce samedi, l'OM a annoncé le lancement du programme OM Légendes, et du trophée "Comme un seul OM". "Soucieux de renforcer cette liaison fondamentale, l'OM associera désormais l'ensemble des actions avec ses anciens joueurs au coeur du programme OM Légendes", explique le site officiel phocéen.



"Comme un seul OM" est un trophée qui sera décerné aux joueurs ayant marqué l'histoire du club et participé, "sur le terrain, à la construction de l'histoire et de l'identité de l'Olympique de Marseille".



"Notre club a le devoir de rassembler et de fédérer tous les acteurs qui ont participé et qui participeront à son histoire. Avec OM Légendes, nous allons plus loin et nous avançons ensemble avec ceux qui ont marqué l'identité du club. Ces moments sont essentiels dans la construction du club de demain", a précisé le président, Pablo Longoria.



OM Légendes sera notamment utilisé pour réaliser des actions en faveur de la communauté. Un "Tournoi des légendes" se tiendra bientôt au profit d'OM Fondation.