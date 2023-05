Porato donne son avis sur la saison de Pau Lopez

Stéphane Porato a donné son sentiment sur la saison réalisée par Pau Lopez. L'ancien joueur de l'OM comprend que le départ de Steve Mandanda l'ait quelque peu allégé.





Dans les colonnes de L'Équipe, Stéphane Porato a commenté les prestations réalisées par Pau Lopez avec l'OM cette saison. L'ancien gardien de but pense que le départ de Steve Mandanda l'a aidé à mieux se situer : "Le départ de Steve lui a laissé beaucoup plus de place dans le but et dans le vestiaire. Même si on connaissait la préférence de Sampaoli pour lui, cela n'a pas dû être toujours facile pour Pau parce qu'il était quand même en concurrence avec une légende du club", a estimé le natif de Colombes.





"L'équipe a eu énormément besoin de lui"

L'Espagnol a réalisé une saison correcte, même si ses dernières semaines ont été plus compliquées. Porato le juge libéré : "Il n'a plus à vivre avec les comparaisons, avec la pression de savoir qu'il y a un tel joueur derrière lui, et cela se ressent." Porato estime que ses prestations ont pesé sur les résultats de l'OM, en particulier en première partie de saison : "Il y a eu des moments où l'équipe a eu énormément besoin de lui. Notamment au début du Championnat, où il a fallu appréhender un nouveau système, une nouvelle philosophie de jeu."



Âgé de 28 ans, Pau Lopez a participé à 40 matchs, pour 42 buts encaissés et 12 clean sheets. Son contrat court jusqu'en juin 2026.