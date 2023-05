OM 1993 : l'hommage de Boli à Goethals

Sur les ondes d'Europe 1, Basile Boli a rendu un vibrant hommage à son ancien mentor, Raymond Goethals.





Si l'OM a décroché le titre suprême en 1993, c'est aussi grâce au formidable travail accompli par Raymond Goethals lors de son passage entre 1991 et 1993. Sur la période, le sorcier belge présente un superbe bilan de 64% de victoire (68 victoires, 26 nuls et 13 défaites en 107 matchs).



Invité sur Europe 1, Basile Boli a tenu mettre en avant l'entraîneur belge qu'il considère comme un grand artisan de la victoire en C1 : "Juste après le match, il y a eu un blanc, confie le champion d'Europe 93. Il repart s'assoir sur le banc de touche. Je vais le rejoindre et il n'a qu'un seul mot à me dire : ‘On l'a fait Baz'. Il avait vécu toute sa carrière pour cette Coupe d'Europe. Raymond a été un entraîneur exceptionnel parce qu'il avait les mots. Il avait l'intelligence de pouvoir gérer Bernard Tapie parce que c'était une pression énorme que de pouvoir inculquer à ses joueurs l'importance de cette compétition qu'est la Ligue des champions, la Coupe d'Europe."



Le natif de Forest s'est éteint le 6 décembre 2004, à l'âge de 83 ans.