OM 1993 : le message de Macron

Dans une vidéo diffusée lors de la soirée organisée pour célébrer les 30 ans de la victoire en C1, Emmanuel Macron a rendu hommage aux vainqueurs.





Supporter de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron a participé (virtuellement) à la célébration des 30 ans de la victoire en Ligue des Champions.



Son message vidéo à destination des héros de 1993 a été diffusé durant la soirée sur un écran géant : "Je voulais vous dire que je pensais très fort à vous. D'abord, parce que ce soir-là, il y a 30 ans, vous m'avez fait rêver et vibrer comme des millions d'autres Français, pas seulement des Marseillais. Ensuite, comme vous le savez, je n'ai jamais cessé d'être fidèle à l'OM et vous en êtes la génération mythique, celle qui a permis d'avoir cette étoile européenne et d'être à jamais les premiers ! Toujours et encore !"