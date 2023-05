Malinovskyi revient sur son but contre le PSG

Lors d'un entretien accordé à l'AFP, l'Ukrainien a commenté son passage de l'Atalanta à l'OM cet hiver et son but important face à Paris, en Coupe de France.





Toujours dans un processus d'adaptation depuis son arrivée dans la cité phocéenne cet hiver, Ruslan Malinovskyi juge son départ de Bergame vers l'OM comme un pas en avant dans sa carrière, comme il l'a confié à l'Agence France Presse : "L'Atalanta a fait cinq dernières saisons superbes et Gasperini a créé une équipe très forte. Mais avant, elle jouait le milieu de tableau. L'OM est une équipe historique, qui a gagné des trophées, la C1, le championnat. Si j'étais arrivé dans une autre équipe française, je n'aurais pas dit ça. Mais Marseille, c'est un club et une ville qui sont N.1 en France, une équipe qui joue toujours pour les premières places, avec toujours de la pression."



Assez peu décisif lors de ses six premiers mois (2 buts et une passe décisive en 21 matchs), l'Ukrainien a tout de même inscrit le but de la qualification contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France : "C'est un beau but, important, une très grande émotion. Je savais que l'OM n'avait pas gagné contre Paris depuis très longtemps. Mais je ne cherche pas seulement à marquer. Les joueurs de qualité ont de la continuité. Tu dois être bon huit ou neuf matches sur dix, pas une fois, puis mauvais deux fois... C'est ce que je recherche. Déjà à mon arrivée en Italie, les 20 premiers matches, je n'avais pas marqué. Au bout du compte, j'ai fait 130 matches, marqué 30 buts et donné 25 passes décisives."