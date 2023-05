Boksic : "Une victoire qui a marqué ma vie"

Sur les ondes de RMC, l'ancien buteur de l'OM est revenu sur le sacre de 1993.





En seulement deux saisons sous la tunique phocéenne, Alen Boksic (58 matchs, 32 buts toutes compétitions confondues) aura marqué l'histoire de l'OM. Le Croate, meilleur buteur du championnat en 1993, est l'un des grands artisans du sacre des Olympiens en Ligue des Champions avec ses 6 buts dans la compétition.





"Cette victoire n'a pas seulement marqué ma carrière



Invité du Moscato Show, en direct de Marseille, celui qu'on surnommait "Alien" est revenu sur cet immense accomplissement. Il n'a pas oublié de rendre hommage à l'équipe finaliste en 1991, qui a posé la première pierre de ce futur succès, selon le natif de Makarska : "Cette victoire n'a pas marqué seulement ma carrière, elle a marqué ma vie. C'est le plus beau succès qu'on a pu avoir. On avait une superbe équipe, mais on est arrivés après une équipe encore plus forte que nous. L'année 90-91, je crois que c'était l'équipe la plus forte d'Europe. Nous, on a eu la chance qu'ils aient fait le chemin, ça nous a beaucoup aidés."



Futur coéquipier d'Igor Tudor en sélection, Boksic a poursuivi sa carrière en Italie, à la Lazio, puis à la Juventus.