OM 1993 : les vainqueurs mis à l'honneur contre Brest

Pour fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, les champions d'Europe 1993 seront présentés au stade Vélodrome, en marge de la réception de Brest.





Les festivités vont se poursuivre en ce 27 mai. Après les célébrations organisées par la ville, c'est le club qui a décidé de rendre hommage à ses vainqueurs de la Ligue des Champions.



En effet, un quart d'heure avant le début du match entre l'OM et Brest, la quasi-totalité des joueurs de l'effectif 1992-1993 sera présentée au public marseillais. On retrouvera notamment : Jocelyn Angloma, Fabien Barthez, Alen Boksic, Basile Boli, Bernard Casoni, Didier Deschamps, Éric Di Meco, Jean-Philippe Durand, Jean-Jacques Eydelie, Jean-Marc Ferreri, Pascal Olmeta, Abedi Pelé et Jean-Christophe Thomas. Des membres du staff ainsi que d'autres joueurs invités (Carlos Mozer, Karl-Heinz Forster, Bruno Germain, Dragan Stojkovic, Jean Tigana notamment) seront également présents.