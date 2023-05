OM-Brest : compos probables, chaîne et heure du match

L'OM accueille le Stade Brestois ce samedi pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. L'espoir de prendre la 2e place est désormais infime. Compos probables, chaîne et horaire... Voici les infos à connaître sur le match.





L'OM s'est planté sur la pelouse du LOSC la semaine passée. L'équipe de Paulo Fonseca a été efficace, favorisant l'échappée de son rival, le RC Lens, au classement de Ligue 1. L'équipe d'Igor Tudor, qui réalise pourtant le 5e meilleur parcours de l'histoire du club, n'a plus (du tout) son sort entre les mains. Mais elle a pour devoir de se relancer contre un Stade Brestois en grande forme.



La formation bretonne n'a perdu que 1 de ses 9 derniers matchs (contre Lorient). Les Brestois d'Eric Roy restent sur 2 succès consécutifs contre Auxerre (1-0) et Clermont (2-1). Ils ont sauvé leur tête en Ligue 1. Ils sont 14es et Nantes ou Auxerre devraient être relégués.





L'historique des matchs entre Brest et l'OM

Brest et l'OM se sont rencontrés à 26 reprises en Ligue 1. L'OM a gagné 13 fois, pour 6 matchs nuls et 7 succès bretons. La saison passée, les Brestois l'avaient emporté au Stade Orange Vélodrome.



Les cinq derniers OM-Brest

04/12/2021 : Marseille 1-2 Brest

13/03/2021 : Marseille 3-1 Brest

29/11/2019 : Marseille 2-1 Brest

20/04/2013 : Marseille 1-0 Brest

02/10/2011 : Marseille 1-1 Brest.





OM-Brest : les compos probables

Pour cette rencontre, Igor Tudor doit se passer des services de Samuel Gigot, Amine Harit et Azzedine Ounahi. Dimitri Payet est quant à lui suspendu. Côté breton, Loïc Rémy et Noah Fadiga sont forfaits.



La compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Under, Rongier, Veretout, Clauss - Guendouzi, Sanchez, Malinovskyi.



La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne - M. Camara, Del Castillo, Lees-Melou - Honorat, Mounié, Le Douaron.





OM-Brest, c'est à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre OM-Brest est programmée à partir de 21 heures ce samedi. Le match sera diffusé sur Canal+ Sport 360.