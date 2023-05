Durand relate sa première discussion avec Tapie

Jean-Philippe Durand s'est remémoré sa première discussion avec Bernard Tapie. Elle a précédé son transfert de Bordeaux à l'OM. Il en est resté scotché.





Jean-Philippe Durand a rejoint l'OM lors de l'été 1991. Le natif de Lyon y est resté jusqu'à la fin de sa carrière (1997). Avant de signer, le milieu de terrain a rencontré Bernard Tapie. Une rencontre qui l'a marquée : "Je vais le voir parce que ça m'intéresse de signer à Marseille, c'est le club phare du moment avec Bordeaux, d'où je venais. Je rentre avec l'idée de discuter avec quelqu'un qui veut se battre avec les Girondins pour le titre de champion de France, je ressors avec la mentalité de quelqu'un qui va s'attaquer à la Coupe d'Europe et pas au championnat", a-t-il expliqué à Ouest-France.





"On met de la distance, on se dit qu'il affabule, mais..."

Jean-Philippe Durand a été totalement conquis : "Au début, pendant l'entretien, on met de la distance, on se dit qu'il affabule, qu'il se voit trop beau. Mais au fur et à mesure, on se laisse convaincre par les arguments. En sortant de là, je me suis senti avec une force supplémentaire, je suis entré dans un gros toboggan qui allait m'amener quelque part tout en haut", a-t-il continué.



Le milieu de terrain a disputé 203 matchs sous les couleurs de l'OM, pour 12 buts et 12 passes décisives. Il a plus tard rejoint la cellule de recrutement du club, qu'il a quitté au début de l'ère Frank McCourt.