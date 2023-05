Grosse ambiance à Marseille, ce 26 mai

Marseille, l'OM et ses supporters ont fêté les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions ce vendredi. Retour sur les festivités qui ont eu lieu à Marseille.





Vendredi, Marseille était en ébullition. Les supporters de l'OM ont largement fêté la victoire du 26 mai 1993, donc nous célébrions les 30 ans.



Environ 8 000 supporters se sont retrouvés devant la mairie, où un immense tifo a été dévoilé. Dans le bâtiment, la délégation olympienne, avec Pablo Longoria, ainsi que de nombreux anciens joueurs tels que Jean-Marc Ferreri, Fabien Barthez, Jocelyn Angloma, Alen Boksic, Abedi Pelé...





🔴 30 ans du sacre de l'OM à Munich : le tifo des clubs de supporters dévoilé devant l'hôtel de ville de Marseille

"Rien n'aurait pu lui faire plus plaisir"

Laurent Tapie a confirmé le lancement de la souscription pour la création d'une statue à l'effigie de son père, Bernard, ainsi que six joueurs vainqueurs de la C1, à savoir Didier Deschamps, Basile Boli, Éric Di Meco, Marcel Desailly, Fabien Barthez et Franck Sauzée. "Il y aura quelque chose à Marseille qui porte son nom et ça n'est pas anodin. Être près du Stade Vélodrome pour l'éternité, rien n'aurait pu lui faire plus plaisir", a déclaré Laurent Tapie.



Le maire Benoît Payan a salué les supporters, "sans lesquels il n'y a pas d'OM", ainsi que les anciens joueurs. Les supporters ont ensuite pu revoir la fameuse finale remportée contre le Milan AC. Des arrêts de Fabien Barthez à la bousculade entre Éric Di Meco et Jean-Pierre Papin, c'était l'occasion de vérifier que les souvenirs étaient intacts.



Les supporters ont ensuite allumé des fumigènes sur le littoral sur plus de 20 kilomètres. Ces moments forts soulignent combien cette année 1993 a marqué la ville.



Un nouveau tifo géant sera dévoilé à l'occasion de la réception de Brest, ce samedi soir. S'il devrait être difficile pour l'équipe d'Igor Tudor de revenir sur Lens, l'ambiance devrait être à la fête au sein de l'enceinte du boulevard Michelet.