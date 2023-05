Roy : "On n'a pas envie de passer pour des peintres à Marseille"

De passage en conférence de presse, le manager du Stade Brestois s'est exprimé sur le déplacement à Marseille.





Après avoir obtenu officiellement son maintien après sa victoire face à Clermont le week-end dernier (2-1), le Stade Brestois va débarquer à Marseille sans pression ce samedi, libérer du poids d'une possible relégation.



Pour autant, le manager des Bretons, Éric Roy, craint que ses joueurs aient du mal à se remobiliser après avoir atteint leur principal objectif : "Il est évidemment que c'est compliqué de vivre beaucoup d'émotions d'un coup, derrière, il y a souvent un 'down' donc il va falloir remobiliser tout le monde. Ça a été le discours depuis la reprise de l'entraînement mercredi. On a un match à Marseille, on n'a pas envie de passer pour des peintres. On a envie de faire un bon match, après est-ce qu'on aura les ressources mentales et physiques ? Ce sera l'un des enseignements du match. L'objectif c'est de prendre les deux rencontres qui arrivent avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'envie aussi. Ce sont aussi des matchs un peu étalons pour nous puisque nous n'avons pas battu une équipe de très haut niveau lors des 5-6 derniers mois donc là, c'est l'occasion de le faire."