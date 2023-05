Malinovskyi conscient qu'il peut faire plus

Ruslan Malinovskyi est revenu sur ses premiers mois à l'OM, dans un entretien accordé à l'AFP.





Arrivé en provenance de l'Atalanta Bergame cet hiver dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire, Ruslan Malinovskyi a tout de suite obtenu la confiance d'Igor Tudor. Jusqu'à présent, son apport reste limité et il devra faire mieux la saison prochaine, après une préparation complète avec l'OM.



Chez nos confrères de l'AFP, l'Ukrainien a donné son sentiment sur ses premiers pas à Marseille : "Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j'avais peu joué pendant six mois à l'Atalanta Bergame. Il m'a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. Peut-être aussi que je me suis mis trop de pression. Mais Marseille est un grand club, ça n'est pas simple de s'imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c'est une évidence. Mais je n'ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux."



Peu décisif offensivement, l'ancien de la Dea a tout de même souhaité mettre en avant ses efforts défensifs : "Je pense qu'à l'OM, j'ai été meilleur en phase défensive qu'en phase offensive. Je dépense beaucoup d'énergie pour qu'on reste compacts, pour suivre mon joueur, pour défendre. En attaque, c'est un peu moins bien. Je dois trouver l'équilibre. Les supporters veulent des buts, des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense. Si tu ne le fais pas, le lendemain, il te montre une vidéo avec tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Mais oui, je pense que je peux faire plus offensivement, beaucoup plus."