OM 1993 : "Si on parle autant de nous, c'est que le CV est peu épais" regrette Di Meco

Invité de l'émission Apolline matin sur RMC, Eric Di Meco s'est exprimé sur l'anniversaire de la victoire en Ligue des Champions.





À l'heure de fêter les 30 ans du titre en Ligue des Champions, les "anciens" qui ont écrit l'histoire de l'OM seront évidemment célébrés, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années, comme l'a confié Eric Di Meco sur les ondes de RMC : "On est content parce que le club a joué le jeu cette année et n'a pas hésité à nous inviter pour célébrer cette fête. Ça n'a pas toujours été le cas puisque beaucoup de présidents ont galéré avec l'histoire du club."





"Quand c'est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné."



Outre la joie d'avoir marqué la légende du club, l'ancien latéral gauche s'estime parfois gêné que le titre de 1993 soit autant mis en avant. Pour le désormais consultant, cela témoigne aussi de la difficulté du club à remporter des trophées depuis cette époque : "Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps, remarque l'ancien international français. Didier Deschamps a gagné un titre de champion de France en 2010 et des Coupes de la Ligue. J'ai aussi une pensée pour les gamins qui n'ont pas envie de vivre par procuration. Même si c'est une ville de foot où l'on transmet l'histoire du club à ses enfants, quand l'OM est allé en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético, la ville s'était embrasée parce que tous ses gamins ont envie de le vivre eux-mêmes. On est un peu gêné par rapport à ça. Quand c'est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné."