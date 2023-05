"Un entraîneur qui termine sur le podium doit rester", estime MacHardy

Dans l'After Foot, le journaliste a milité pour le maintien en poste d'Igor Tudor, bien que le Croate n'ait pas tout bien fait cette saison.





Après le dernier match de la saison à Ajaccio, un bilan sera effectué de la part des dirigeants. Si l'objectif initial du club (une qualification directe en Ligue des Champions) n'a pas été atteint, Igor Tudor ne serait pas en danger pour autant.



Sur les ondes de RMC, Jonathan MacHardy a estimé que conserver le Croate serait la meilleure solution : "J'ai vu qu'il commençait à y avoir des débats, mais je pense qu'il faut arrêter tout de suite. Je ne suis pas un des plus grands fans de Tudor, beaucoup de choses m'ont déplu et je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs dans la saison qui ont coûté la deuxième place. L'OM aurait pu même titiller le PSG, c'était une occasion en or. Il y a eu aussi de la fermeture d'esprit, des choix curieux lors des compositions d'équipe et pendant les matchs. Malgré tout, rappelons-nous qu'il y a trois ans, il y avait le feu à la Commanderie, c'est une équipe en pleine reconstruction. On ne doit pas oublier qu'il arrive un peu en catastrophe avec un mercato qui lui est imposé et qu'il arrive à amener le club à la 3ème place avec un nombre de points conséquent. Sur le fond, je ne suis pas forcément convaincu, mais il faut un peu de stabilité dans ce club. Si tu n'as pas cette stabilité, au moins sur le banc, cela t'empêche de créer sur le moyen terme. Pour le bien du club, que l'on aime ou pas Tudor, il faut espérer qu'un entraîneur qui termine sur le podium reste au moins une saison de plus. Pour moi, Tudor a une très grosse marge de progression. L'OM est son premier gros club, donc je pense qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner la saison prochaine.