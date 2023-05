Tudor évoque la singularité de Marseille

En conférence de presse, le technicien croate s'est livré sur les particularités de la ville de Marseille et son rapport au football.





Cette saison (et même depuis la fin de saison dernière), le stade Vélodrome fait systématiquement le plein. Une ferveur impressionnante alors que l'OM n'a pas obtenu de titres depuis de (trop) nombreuses années et que l'équipe éprouve des difficultés à domicile durant cette saison 2022-2023 (5ème au classement et 20 points perdus).



Malgré tout, les hommes d'Igor Tudor ont reçu un soutien indéfectible tout au long de l'exercice et le Croate lui-même s'est dit reconnaissant d'avoir pu connaître de telles émotions. C'est aussi la raison pour laquelle il estime que tous les joueurs n'ont pas les épaules pour signer à Marseille : "J'ai ressenti cette énergie qu'on a en tant qu'entraineur de l'OM, que ce soit à domicile et même en déplacement. Marseille est une ville singulière, avec des émotions très fortes dans ce stade, c'est quelque chose de très beau pour moi d'avoir vécu ça. Les joueurs qui viennent à l'OM doivent avoir les épaules larges et une personnalité forte pour pouvoir y jouer, car le poids peut être lourd. On a offert de belles émotions aux supporters cette saison, les joueurs ont tout donné, mais on finira certainement 3e."