Clauss : "Une énorme fierté de jouer sous un maillot avec une étoile"

À l'occasion des 30 ans de la victoire en Ligue 1, Jonathan Clauss a fait part de sa fierté d'évoluer sous la tunique olympienne.





En ce 26 mai, le club et la ville fêtent les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions face à l'AC Milan. Des célébrations seront d'ailleurs organisées par la mairie à partir de 18h. Lors de la réception de Brest ce samedi, le club devrait également réserver quelques surprises à ces supporters présents au stade Vélodrome.



Interrogé sur cette date si particulière pour les supporters marseillais, Jonathan Clauss a exprimé sa fierté de jouer pour le seul club de France ayant remporté la C1 : "C'est une énorme fierté de jouer sous un maillot avec une étoile au-dessus de l'écusson, je trouve ça encore plus beau, plus magique. Ce que ça représente ? Une victoire de Ligue des champions, c'est un rêve. Je l'ai déjà dit, on a hâte de voir le spectacle qui nous attend, je pense que ce sera énorme."