Mercato : la rumeur Bounou prend du plomb dans l'aile

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Yassine Bounou ne serait pas dans le viseur des dirigeants olympiens si l'on en croit les informations de La Provence.





Il y a quelques semaines, certaines rumeurs faisaient état d'un intérêt des dirigeants de l'OM pour le portier du FC Séville, Yassine Bounou. Les agents du Marocain avaient même annoncé des contacts avec le club.



Comme c'est souvent le cas, les représentants du récent demi-finaliste de la Coupe du Monde ont sans doute utilisé le club pour mettre en avant leur joueur et faire monter les enchères. En effet, d'après les informations recueillies par La Provence, l'état-major ne s'est jamais intéressé à Bounou et ce dernier n'a aucune chance de débarquer dans la cité phocéenne cet été. Ce qui vient confirmer les informations de Footmarseille.com dévoilées la semaine dernière déjà.





En quête d'un gardien numéro 2 ?

Pablo Longoria et Javier Ribalta vont peut-être se concentrer uniquement sur le poste de gardien n°2 pour remplacer Ruben Blanco, qui va retourner au Celta Vigo à l'issue de son prêt. Espérons que Simon Ngapandouetnbu, actuel n°3 ait au moins une chance de montrer sa valeur. Il serait dommage de commettre la même erreur qu'avec Édouard Mendy ou plus récemment Brice Samba.



Globalement bon durant une grande partie de la saison, Pau Lopez est un peu en dedans ces dernières semaines et se montre moins décisif. L'ancien de la Roma est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026. Sa valeur marchande est de 14 millions d'euros.