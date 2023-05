Ferreri : "C'était fabuleux. Vraiment fantastique"

Jean-Marc Ferreri s'est souvenu du succès du 26 mai 1993. Lui l'a vécu depuis le banc de touche de l'OM. Ce qui n'enlève rien à son enthousiasme.





Dans un long article, Eurosport relate la victoire obtenue par l'OM contre le Milan AC (1-0), selon Jean-Marc Ferreri. L'ancien attaquant décrit une ambiance indescriptible : "Une fois arrivé au stade, c'est la présence des supporters marseillais qui m'a le plus marqué. Je me souviens quand on sort du tunnel pour l'échauffement. Là, tu vois 25 000 fans marseillais, tout le virage en bleu et blanc. C'était fabuleux. Vraiment fantastique. L'ambiance était incroyable. Tout était beau dans ce stade de Munich, avec également ce virage rouge et noir milanais. C'était très festif, il n'y avait pas de haine et d'animosité entre les deux camps."





"Fabien nous sort des arrêts miraculeux"

L'ancien joueur se rappelle d'une opposition très difficile : "On n'était pas sereins et pas favoris sur ce match. On concède d'ailleurs trois occasions nettes et Fabien nous sort des arrêts miraculeux. Sans un grand Fabien, on aurait été menés au score. Sur le banc, on se dit : 'peut-être que grâce à lui, rien ne pourra nous arriver ce soir'."



Le coup de sifflet final a libéré les Marseillais : "Quand l'arbitre siffle la fin du match, c'est la délivrance, c'est merveilleux, car les dernières minutes ont été très, très compliquées sur le banc. On regardait l'horloge, on n'en pouvait plus. C'était l'enfer. Ce qui m'a marqué dans l'après-match, c'est la joie du public. Il y a la levée de la coupe qui est également un moment merveilleux. On était tous là à attendre pour la soulever. Dans le vestiaire, je me souviens que Michel Platini est venu nous féliciter. Il nous avait dit un mot sympa. Je ne me rappelle plus les termes exacts mais il avait dû dire : 'bravo les gars, savourez'."



Le retour à Marseille a été incroyable. Les Olympiens ont rempli le Stade Vélodrome : "Quand on rentre sur le terrain, c'est la folie, on est des Dieux vivants. On sent qu'on a donné du bonheur à des millions de Français et à des milliers de Marseillais. Je crois que c'est la meilleure ambiance que j'ai connue au Vélodrome. Je garderai ça à vie. Et d'ailleurs, les supporters que je croise partout en France me le rappellent tout le temps, même 30 ans après. Il y a un tel amour pour l'OM dans toute la France et l'Europe, c'est monstrueux."



Jean-Marc Ferreri a défendu les couleurs de l'OM entre 1992 et 1996 (avec quelques prêts). Le natif de Charlieu a disputé 92 matchs, inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives.