Une souscription pour la statue de Tapie

Laurent Tapie a lancé un appel aux dons pour implanter une statue de Bernard Tapie au pied du Vélodrome, du côté du boulevard Michelet. Elle devrait également représenter cinq joueurs ayant participé à l'aventure de 1993.





Il y a trente ans jour pour jour, l'OM remportait la Ligue des Champions face au Milan AC. Des arrêts décisifs de Fabien Barthez au but de Basile Boli, les images défilent ce mercredi. La Provence consacre une large part de son édition à cet événement. Pas un mot dans L'Équipe, qui ne voulait apparemment pas frustrer ses lecteurs parisiens (le journal a préféré rééditer son édition du 27 mai 1993, bien à part).





À JAMAIS LES PREMIERS 💙 🔥



Demain, nous fêtons les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions !

Pour l'occasion, voici notre Une de demain, une reproduction de la Une historique du Provençal ⤵#OM #TeamOM #OlympiquedeMarseille #Football pic.twitter.com/l3afdaJQAr — La Provence OM (@OMLaProvence) May 25, 2023

250 000 euros pour mener à bien le projet

La Provence nous apprend que Laurent Tapie a lancé une souscription dans le but d'implanter une statue au pied du Stade Orange Vélodrome, côté boulevard Michelet. L'oeuvre est aussi censée représenter Fabien Barthez, Basile Boli, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Eric Di Meco et Franck Sauzée, qui ont bien sûr accepté.



Laurent Tapie a financé le début du projet avec ses propres fonds. Mais il lui manque 250 000 euros, au minimum, pour le mener à bien. La cagnotte est en ligne, via le lien ajamaislespremiers.org. "L'objectif est de lever bien plus d'argent que ces 250 000 euros. On va proposer aux 2000 plus gros souscripteurs de voir leur nom gravé sur le socle de la statue", a expliqué Laurent Tapie.



Si l'argent dépasse le seuil prévu, il sera reversé à l'association Neuf de coeur de Jean-Pierre Papin. Parti à l'été 1992, JPP n'a pas participé à la finale sous le maillot de l'OM, mais sous celui du Milan AC. La statue serait en bronze et ferait plus de 3 mètres de haut. La municipalité a donné son feu vert, tandis que l'esplanade prendra aussi le nom de Bernard Tapie.



Et pour rappel, de nombreuses célébrations sont prévues ce vendredi. La mairie, le club et les supporters entendent bien fêter ces trente ans comme il se doit.