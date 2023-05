Tudor décidé à quitter l'OM ?

Un média italien pense qu'Igor Tudor pourrait quitter l'OM, au terme du championnat. Sa décision serait prise.





Arrivé l'été dernier en tout début de préparation, Igor Tudor a somme toute réalisé un beau parcours. Le technicien a atteint les objectifs qui consistaient à terminer sur le podium de Ligue 1. Une belle performance qui permet de laisser à l'OM les chances de disputer une seconde Ligue des Champions de suite. Mais le Croate restera-t-il ? SportItalia ne pense pas.



Selon le média italien, Igor Tudor a déjà pris la décision de quitter Marseille, au terme de la saison. L'ancien Turinois pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure, durant l'été.





ESCLUSIVA - Marsiglia, Tudor sempre più lontano al di là delle ultime dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa ‼️



CLICCA QUI⤵️https://t.co/QyMPEFHksf pic.twitter.com/TwWl3PhSBD — Sportitalia (@tvdellosport) May 25, 2023

Le 5e total de points de l'histoire de l'OM

Igor Tudor a eu le mauvais rôle, cette saison. Bien que soutenu par ses dirigeants, le coach a eu pour mission d'inculquer la culture du travail à des joueurs dont certains ont freiné des deux pieds durant toute leur carrière. La France accuse un énorme retard dans ce domaine. Ce qui a sauté aux yeux de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, depuis leur arrivée.



Les multiples clashs générés par le management autoritaire du technicien ont eu pour effet de le rendre moins populaire. Mais cela n'enlève rien à un bilan sportif assez surprenant. En Ligue 1, après 36 journées, l'équipe de Tudor affiche le 5e total de points (73) de l'histoire de l'OM, derrière 1971-72 (76 points avec la victoire à 3 points), 2009-2010, 1992-1993 et 1991-1992 (75 points).



Il y a bien sûr eu des couacs sportifs. À commencer par l'élimination concédée contre Annecy en Coupe de France. En Ligue des Champions, l'OM a paru manquer d'expérience. Plusieurs participations sont généralement nécessaires à un groupe pour l'acquérir et prétendre à passer la phase de poules.



À l'instar de Jorge Sampaoli, Igor Tudor n'est pas parvenu à séduire une partie du public du Stade Orange Vélodrome. Son départ constituerait un nouveau coup d'arrêt pour le projet développé par les dirigeants de l'OM.