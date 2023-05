Tudor estime avoir fait "peu d'erreurs" de management

Interrogé sur les dommages collatéraux de ses méthodes, Igor Tudor a estimé que l'équipe avait acquis une culture du travail.





Après le départ de Jorge Sampaoli, les dirigeants olympiens ont choisi de nommer Igor Tudor pour apporter une rigueur "à l'italienne" à Marseille, pays dans lequel la culture du travail occupe une place prépondérante. Si le message n'a pas trouvé écho auprès de certains (Gerson, Under lors des premiers mois notamment), le reste du groupe a progressé sur ce point si l'on en croit le technicien croate.



Pour lui, toutes les décisions qui ont été prises, notamment celle de renvoyer Dimitri Payet et Nuno Tavares au vestiaire la semaine dernière, vont dans ce sens : "Du point de vue du management, je pense avoir fait peu d'erreurs. On a fait un gros travail sur la situation de l'équipe, il y a une grosse progression sur la culture du travail, ça me rend fier."



L'ancien coach du Hellas Vérone a d'ailleurs reconnu avoir discuté avec son capitaine, mais ne compte pas que sa suspension soit levée pour les deux derniers matchs : "On a parlé comme toujours, il a fait une belle semaine d'entrainement, il a bien travaillé comme d'autres joueurs. Mais je ne pense pas qu'il sera présent pour ce match et le dernier"