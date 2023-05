Clauss revient sur la mise à l'écart de Payet et Tavares

Alors qu'il avait refusé d'évoquer le sujet après la défaite à Lille, Jonathan Clauss a accepté d'en dire un peu plus sur l'incident entre Tudor, Payet et Tavares.





Défaits à Lille le week-end dernier, les Olympiens ont été définitivement lâchés par le RC Lens, qui compte cinq points d'avance à deux journées de la fin. Devant les médias, Jonathan Clauss a assuré qu'on ne verrait pas une équipe démobilisée lors des deux dernières rencontres : "On a un ego, surtout. On a une fierté. On veut se battre jusqu'à la fin. Tant que le coup de sifflet final du dernier match n'est pas donné, on se battra quoiqu'il arrive. Bien sûr que ça devient de plus en plus compliqué, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit tout lâcher. On se battra jusqu'au bout et on ne sera sans doute pas démobilisé."



Il est ensuite revenu un peu plus en détail sur la mise à l'écart de Dimitri Payet lors du dernier entraînement qui a précédé le déplacement au stade Pierre Mauroy. Sans surprise, il n'a pas souhaité décrire la scène en détail : "Les choses sont sorties dans la presse, chacun en a pensé ce qu'il voulait. À un moment donné, je n'ai pas voulu répondre à Lille parce que tout le monde était déjà informé avec de vraies et fausses infos. Pour nous, le sujet était clos. On est assez grand pour passer à autre chose. Le samedi, l'histoire était déjà pliée, c'est arrivé, c'est fini."