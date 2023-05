Tudor s'exprime sur son avenir

À deux semaines de la fin de la saison, Igor Tudor s'est confié sur sa situation.





L'OM n'a pas atteint l'objectif fixé par les dirigeants en début de saison, à savoir terminer deuxième de Ligue 1. Malgré une moyenne de plus de 2 points par matchs, les Olympiens sont tombés sur des Lensois extrêmement performants et un PSG dans une autre galaxie financière. Pour autant, Igor Tudor ne devait pas en subir les conséquences.



En conférence de presse, le technicien croate a confié qu'une réunion allait se tenir avec les dirigeants la semaine prochaine : "Ce sont des questions internes qu'on verra avec les dirigeants. Peut-être qu'on aura un échange la semaine prochaine. On a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapports dans les clubs où j'étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j'ai toujours un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine."



Pablo Longoria va sans doute prôner la continuité, quelque chose dont a manqué l'OM ses dernières années sur le poste d'entraîneur. Depuis 2010, seuls Didier Deschamps (2009-2012) et Rudi Garcia (2016-2019) ont disputé deux saisons complètes.