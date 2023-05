Clauss : "Tudor ? Si on veut plus de souplesse, il faut faire autre chose"

De passage en conférence de presse, le Français s'est notamment exprimé sur la dureté de son entraîneur, Igor Tudor.





Alors que l'OM n'a quasiment plus aucune chance d'accrocher la deuxième place de Ligue 1, Jonathan Clauss a refusé de classer l'exercice 2022-2023 au rayon des échecs : "Un échec ? Je ne le dirais pas. Je dirais que c'est frustrant. On avait le sentiment d'avoir quelque chose de solide entre nous dans le club. Il y a eu des échecs dans la saison, évidemment. Mais il y a des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Dans les changements qu'il y a eu, on s'est quand même pas mal débrouillés, on a pas mal bossé. Ce pourrait être frustrant de finir troisième, mais il faut le prendre positivement, en se disant qu'en réglant ce genre détails, on est très optimistes pour la suite."



Questionné sur les méthodes "à la dure" d'Igor Tudor, l'ancien a estimé que les joueurs se devaient de suivre les demandes du coach, quoiqu'il arrive : "C'est son caractère. Si on veut plus de souplesse, il faut faire autre chose, ou avoir quelqu'un d'autre. On est là pour obéir à ce qu'il veut, il a sa façon de fonctionner, on doit se plier à ce qu'il demande. Ça peut perdurer, sinon il ne serait pas à ce niveau."