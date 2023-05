Le rêve d'Iliman Ndiaye : rejoindre l'OM lors du mercato

Iliman Ndiaye rêve toujours de l'OM. Le joueur de Sheffield United se verrait bien rejoindre l'équipe phocéenne lors d'un prochain mercato.





Lors d'une interview donnée à So Foot, Iliman Ndiaye a rappelé son affection pour l'OM. L'attaquant reste très attaché au club olympien : "Depuis que je suis tout petit, j'aime l'OM. Le premier maillot que mon père m'a acheté, c'était celui-là. Quand j'étais petit, mon père m'avait proposé d'aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J'ai dit l'OM direct ! J'ai joué un an là-bas, c'est un club que je porte toujours dans mon coeur. Je regarde tous leurs matchs, j'espère qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l'air d'avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu'il est là. Pourquoi pas un jour !"



Sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2024, Iliman Ndiaye devrait être transféré durant le mercato estival. Pour rappel, le natif de Rouen a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en 52 matchs cette saison. Il est âgé de 23 ans et compte également 7 sélections avec le Sénégal (pour 1 but et 2 passes décisives).