Sa grosse déception, son engagement avec l'OM... Clauss se confie

Jonathan Clauss admet avoir été touché par la décision de Didier Deschamps de ne pas le retenir pour la Coupe du monde. Le défenseur de l'OM a mis un certain temps avant de digérer.





Lors d'un entretien avec Europe 1, Jonathan Clauss est revenu sur sa non-participation au Mondial au Qatar. Le défenseur pense y trouver la raison de ses difficultés du début d'année : "J'ai voulu faire celui qui n'a pas été touché ou en tout cas celui qui réagissait de la meilleure des manières, c'est-à-dire être bon sur le terrain. Mais je ne l'ai pas été après la Coupe du monde. Je pensais avoir digéré. J'ai été déçu. Je m'attendais à quelque chose et ce quelque chose, je ne l'ai pas eu", a-t-il expliqué à la radio.





"Il n'y a pas de raison que je parte et je n'ai pas envie de partir"

L'ancien Lensois ne voulait pas montrer sa déception : "Alors évidemment, je m'étais aussi fait à l'idée qu'à un moment donné, je n'y serais peut-être pas. Mais au moment de la décision, c'est sûr que ce n'est pas évident. Et puis après, on reprend, on reprend la saison et je me dis : 'Allez, je vais, je vais de l'avant'. Mais après, ça vous rattrape parce qu'il y a des choses que vous avez l'impression de digérer à l'instant même et qu'en fait, vous mettez un peu plus de temps à digérer."



Pour rappel, la décision de Didier Deschamps était liée au fait que le sélectionneur avait changé de système de jeu. Le joueur olympien, dont le profil est plus offensif que ceux que le sélectionneur affectionne, n'a certainement pas dit son dernier mot. Dans le même entretien, Clauss a aussi confirmé qu'il resterait à l'OM durant le mercato : "J'en ai discuté avec tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de raison que je parte et je n'ai pas envie de partir. À moins de quelque chose d'extraordinaire, je serai là cet été."



Cette saison, le natif de Strasbourg a inscrit 2 buts et délivré 11 passes décisives en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes.