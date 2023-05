Info FM : la vérité sur trois rumeurs, rien de neuf sur Balerdi

Comme d'habitude, l'OM est lié à de nombreuses rumeurs en cette fin de saison. C'est le cas de Luis Alberto (Lazio), Sardar Azmoun (Leverkusen) et Raphaël Guerreiro (Dortmund)... Plusieurs joueurs ont été rapprochés de Marseille ces derniers jours. Voici le petit point de Footmarseille.com.





La fin de saison approche. Malgré l'incertitude liée à la 2e ou 3e place, les gazettes s'enflamment sur les noms des potentielles recrues de l'OM. Luis Alberto (Lazio), Sardar Azmoun (Leverkusen) et Raphaël Guerreiro (Dortmund) ont tour à tour été associés au club marseillais ces dernières heures.



Selon les informations obtenues par Footmarseille.com, aucun des trois éléments n'est ciblé par l'OM. Les bruits qui circulent dans divers médias ne sont pas fondés. Sans viser personne, on sait qu'être associé au club phocéen permet de faire parler d'un joueur. Certains agents peuvent user de cette stratégie pour mettre en avant leur poulain.





L'OM pas informé de l'intérêt de Francfort pour Balerdi

Autre dossier évoqué, celui de Leonardo Balerdi. L'hiver dernier, l'Argentin avait été ciblé par l'Ajax Amsterdam. Le défenseur avait finalement souhaité rester à Marseille. Mais d'autres clubs semblent s'intéresser à son profil. Ce serait notamment le cas de l'Eintracht Francfort. D'après nos sources, le club allemand n'est pas entré en contact avec l'OM, qui ignore donc si des discussions se tiennent vraiment avec l'agent du joueur.



Leonardo Balerdi est sous contrat avec le club olympien jusqu'en juin 2026. Cette saison, le natif de Villa Mercedes a disputé 42 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 1 passe décisive. Il a été critiqué il y a quelques semaines mais a livré des prestations intéressantes lors des dernières journées.



Le mercato de l'OM reste pour l'instant incertain, dans la mesure où l'équipe d'Igor Tudor garde une petite chance de revenir à la 2e place. Difficile de prédire la façon dont les dirigeants géreraient leur recrutement, sachant que la 3e position impliquerait de passer par les barrages et le tour préliminaire de la Ligue des Champions.