Mercato : un contrat proposé à une pépite du PSG

Selon les informations obtenues par Footmercato, un contrat professionnel a été proposé à Mahamadou Diawara, milieu offensif de 18 ans.





Les dirigeants olympiens sont tournés vers le mercato estival. À l'image de la dernière intersaison, de nombreux mouvements sont à prévoir dans le sens des arrivées comme des départs. Si des profils ont déjà été identifiés par Pablo Longoria et Javier Ribalta, les deux hommes sont toujours à l'affût des bonnes affaires, notamment chez les jeunes joueurs.



En ce sens, le club aurait fait de Mahamadou Diawara, milieu offensif du Paris Saint-Germain l'une de ses priorités. Une réunion s'est tenue dans la semaine entre les dirigeants olympiens et le clan du joueur et un contrat professionnel aurait même été proposé si l'on en croit les informations de Footmercato. Un dossier apparemment compliqué puisque le joueur est attaché au PSG, même si le club francilien ne lui a proposé qu'un contrat stagiaire. Il est également courtisé par le PSV et Benfica.