Les U19 en demi-finale du championnat de France

Après sa victoire face à l'AJ Auxerre (3-3, 4-3 tab), les U19 de l'OM se sont hissés dans le dernier carré du championnat de France.





On aura un mini Classique en demi-finale du championnat de France U19. Ce week-end, les huit meilleures équipes U19 s'affrontaient et les jeunes olympiens se sont imposés aux tirs au but face à Auxerre. Forts de leur succès, ils recevront le PSG en demi-finale le 28 mai prochain.



Les hommes de Michaël Lebaillif avaient terminé deuxièmes de leur groupe, avec un bilan de 15 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Dans l'autre demie, Nantes, tenant du titre, affrontera Lens. La finale aura lieu le 4 juin prochain, à Aurillac.