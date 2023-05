Rothen estime que Tudor doit continuer, mais s'adoucir

Sur les ondes de RMC, l'ancien joueur du PSG a commenté la situation d'Igor Tudor.





Déjà assez peu élevé, le crédit d'Igor Tudor s'est effrité ces dernières semaines en raison des défaites à Lens et à Lille, mais aussi de l'épisode Dimitri Payet. Si son avenir sera évidemment discuté ces prochains jours, la tendance n'est pas à un départ pour le technicien croate.





"Il n'y a pas eu assez d'adaptation"



Pour Jérôme Rothen, l'ancien coach du Hellas Verone doit rester à l'OM, mais pour réussir, il devra adoucir ses méthodes : "Je ne suis pas pour lui couper la tête. Il faut aussi reconnaître les choses positives qu'il a pu faire tout au long de l'année. Mais il n'y a pas eu assez d'adaptation par moment. En restant assez dur dans son management, il est arrivé ce que je pensais : explosion plus ou moins du groupe, avec des résultats en dents de scie sur les dernières semaines. On se rend compte que sa méthode a mis la plupart des joueurs dans le dur. Même lui le premier. Il est rattrapé par tout ce qu'il a mis en place sur les derniers mois. C'est trop de conflits. Il s'est sabordé. Il y avait mieux à faire avec certains joueurs. Il faut qu'il adoucisse ses méthodes pour repartir correctement l'année prochaine. Parce que ça mérite d'être encore vu un an."