La stat inquiétante de Pau Lopez

À l'image de ses partenaires, le portier de l'OM est beaucoup moins tranchant ces dernières semaines.





Défaits à deux reprises lors des trois dernières journées, les hommes d'Igor Tudor ont malheureusement laissé filer le RC Lens vers la deuxième place de Ligue 1. Sauf miracle (ou fin de saison tonitruante de l'AS Roma), l'OM devra donc passer par deux tours de barrage pour accéder aux phases de poules de la prochaine Ligue des Champions.



En cette fin de saison, certains joueurs ne sont pas parvenus à hausser leur niveau de jeu pour faire la différence. C'est le cas de Pau Lopez. Nominé pour le titre de meilleur gardien de l'année, l'Espagnol a réalisé de belles prestations dans l'ensemble, mais souffre de la comparaison avec son prédécesseur. L'ancien de la Roma est un bon gardien, n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais il n'est pas ce joueur décisif qu'a pu être Steve Mandanda. Il n'y a évidemment pas de honte à ça tant Il Phenomeno est une légende du club, mais la question de renforcer le poste de gardien de but doit rester ouverte.



Dans ce sprint final, la présence d'un gardien d'exception a manqué : sur les cinq derniers matchs, Lopez a concédé 6 buts sur les 11 derniers tirs cadrés que l'OM a subis. Il est directement impliqué sur le penalty concédé à Lille et n'est pas exempt de tout reproche sur les buts d'Openda et de Bamba (qui mettre de la tête dans les six mètres).