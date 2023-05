Di Meco : "Il n'est pas interdit de se qualifier en C1 quand tu es 3ème"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a fait le point sur la saison de l'OM. Pour lui, la 3ème place n'est pas un échec.





Après une nouvelle défaite à Lille ce week-end, l'OM a dit adieu à la deuxième place, l'objectif initial du club. Si la déception est grande, tout n'est évidemment pas à jeter cette saison. Malgré les mouvements qui auront lieu durant l'intersaison, les dirigeants vont sans doute vouloir poursuivre dans cette voie.



Pour Eric Di Meco, terminer troisième de Ligue 1 n'est pas forcément un fardeau et l'OM est capable de rallier les phases de groupe de la Ligue des Champions, même si les statistiques ne sont pas en faveur des clubs français ces dernières saisons : "Il n'est pas interdit, quand tu es troisième d'aller te qualifier, pour la Ligue des champions. Parce que j'entends que c'est la fin du monde. Peut-être qu'une météorite va tomber sur Marseille parce qu'on finit troisième ? Quand je vois les équipes, si tu as l'ambition de sortir des poules et que tu as peur de Braga, de Sturm Graz ou d'Eindhoven..."



Un passage par les barrages bouleverse également la préparation des équipes, qui doivent être à 100% dès la fin du mois de juillet. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le reste de la saison.