Mercato : Tudor, stop ou encore ?

Le coach croate Igor Tudor a un bilan qui alterne entre le bon et le moyen pour sa première saison sur le banc de l'OM.





Dans les satisfactions à mettre au crédit du Croate, une place assurée sur le podium de la L1 (même si être 3e au lieu de 2e est une petite régression par rapport à l'an dernier) ; un jeu plaisant qui a enchanté les supporters et rempli le Vélodrome toute l'année, ainsi qu'une victoire de prestige contre le PSG en Coupe de France. Dans les déceptions, on peut évoquer l'élimination humiliante dans cette même compétition par Annecy (L2), au Vélodrome ; le raté de la campagne de Ligue des Champions (4e du groupe derrière Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting CP), et un gros essoufflement face au gros en L1 (2 victoires en 8 rencontres, 4 défaites contre le PSG et le RC Lens).



Alors qu'un journaliste a annoncé le départ du Croate à la fin de l'exercice, le journal L'Équipe se fait moins catégorique. Dans son édition du jour, le média annonce qu'Igor Tudor va rencontrer sa direction dans les deux premières semaines du mois de juin, après la fin de la saison, programmée le 3 (contre l'AC Ajaccio, en L1).



L'Équipe dévoile que la tendance est à la reconduction de l'entraîneur de 45 ans à la tête de la formation phocéenne. Igor Tudor est lié jusqu'en 2024 à l'OM.