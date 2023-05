Mercato : Longoria ouvre deux pistes en France

L'OM, 3e de Ligue 1, a commencé les grandes manoeuvres pour le prochain mercato.





Alors que l'effectif de l'OM devrait être chamboulé lors de l'intersaison, selon La Provence et L'Équipe, Pablo Longoria, le président phocéen, a déjà des idées pour des futures recrues. D'après les révélations de L'Équipe, l'Espagnol s'est notamment penché sur un jeune espoir du Paris Saint-Germain, Mahamadou Diarra. Le milieu offensif de 18 ans a récemment repoussé les avances de la direction francilienne, devant le projet sportif peu clair du club de la capitale à son égard. Sauf retournement de situation, Mahamadou Diarra va donc quitter libre le PSG cet été.



D'après Marwan Bekacem, interrogé par Be Football, Pablo Longoria et Javier Ribalta "ont rencontré l'entourage de Mahamadou Diarra", qui est "convoité par plusieurs clubs français et européens" et est à la recherche "d'un projet sportif clair". L'OM estime l'opération "délicate" à finaliser, à cause de "l'attachement du jeune joueur à son club formateur". Mais pour la direction phocéenne, Mahamadou Diawara est une priorité de recrutement dans la catégorie des jeunes éléments prometteurs.





L'OM prêt à piocher à Strasbourg ?



Selon Foot Mercato cette fois-ci, l'Olympique de Marseille vise un milieu défensif du RC Strasbourg, Habib Diarra. Le Franco-sénégalais de 19 ans, formé au Racing, réalise une belle saison avec le 15e de Ligue 1 (29 matchs, 3 buts, 3 passes décisives). Marseille, qui apprécie "la polyvalence" et la "marge de progression" du milieu, souhaite l'attirer cet été, alors que Habib Diarra est sous contrat pour encore une saison à Strasbourg, avec une valeur marchande peu élevée, selon le site spécialisé Transfermarkt.



Habib Diarra pourrait notamment être une solution pour remplacer Mattéo Guendouzi, sur le départ. Dans le même temps, l'OM surveille Denis Zakaria (Chelsea, prêté par la Juventus), et un ex-milieu de L1 dont le nom n'a pas filtré.