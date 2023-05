Affaire Gueye : date du verdict dévoilée

Dans le cadre de l'arrivée de Pape Gueye à l'été 2020, l'OM est sous le coup d'une suspension de la part du TAS.





Le milieu sénégalais s'est engagé à l'OM en juillet 2020, mais Watford, qui clame avoir fait signer un pré-contrat à Pape Gueye quelques mois plus tôt, poursuit l'OM pour obtenir réparation. Après le premier verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), l'OM a fait appel de la sanction initiale : interdiction de recrutement et 2,5 millions d'euros d'amende pour le club phocéen, et quatre mois de suspension pour le Sénégalais de 24 ans.



Ce mardi, L'Équipe nous apprend que le verdict définitif de cette affaire se rendu à la fin du mois de juin, alors que l'OM attendait la résolution de l'histoire en mai.



Actuellement, Pape Gueye est prêté au FC Séville depuis janvier 2023, et pourrait y rester la saison prochaine.