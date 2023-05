Mercato : bouleversement majeur à venir pour l'OM ?

Selon la presse régionale et nationale, l'Olympique de Marseille devrait vivre un été particulièrement agité.





D'après le quotidien La Provence, le club phocéen devrait voir une dizaine de joueurs quitter l'effectif phocéen à la fin de la saison. En plus des joueurs prêtés qui vont retourner dans leur club, comme Ruben Blanco (Celta Vigo), Eric Bailly (Manchester United), Nuno Tavares (Arsenal) et Issa Kaboré (Manchester City), l'OM espère se séparer de Luis Suarez, envoyé à Almeria en janvier 2023 et bien parti pour rester en Espagne, ou encore de Pape Gueye, dont le prêt de six mois au FC Séville est satisfaisant (14 matchs de Liga, 1 but, 3 passes décisives).



En outre, les finances de l'OM vont enfin être délestées du gros salaire de Kevin Strootman. Le milieu néerlandais est en fin de contrat à Marseille, après son prêt d'une saison au Genoa (Serie B italienne). Nemanja Radonjic va lui être définitivement transféré au Torino, alors que l'avenir de Pol Lirola (prêté à Elche), de Jordan Amavi (Getafe), d'Arkadiusz Milik (Juventus) et de Konrad De La Fuente (Olympiakos) est en stand-by.





Départs en série chez les cadres ?



Parmi les joueurs importants de l'effectif actuel, certains, comme Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder voire Mattéo Guendouzi, qui a baissé dans la hiérarchie mais conserve un gros statut et représente une importante valeur marchande (25M d'euros selon Transfermarkt), vont pouvoir s'en aller lors du prochain mercato, dixit L'Équipe.



Par ailleurs, Dimitri Payet (36 ans) pourrait également partir dès la fin de la saison, alors que le milieu offensif a un contrat jusqu'en 2024 avec l'OM. Après avoir été écarté du groupe de l'OM ce week-end, pour affronter le LOSC, le Réunionnais pourrait ne plus vouloir jouer sous les ordres d'Igor Tudor, et prendre définitivement sa retraite, afin notamment d'entrer dans la direction à l'OM.





Longoria veut du sang neuf



D'après les informations de RMC, le président Pablo Longoria a une idée précise des profils sur lesquelles l'OM va se pencher cet été, pour reconstruire en partie l'effectif. L'Espagnol veut des joueurs adaptés au style d'Igor Tudor, avec une technique supérieure qui puisse faire monter en gamme l'effectif sur ce point. Enfin, Pablo Longoria veut engager des éléments soutenant la pression du Vélodrome, où l'OM a perdu beaucoup de points cette saison, notamment en L1.



L'été s'annonce mouvementé à l'OM.