Sanction pour Payet et Tavares ? La réponse

Dimitri Payet et Nuno Tavares ont été écartés du groupe face à Lille, samedi.





En cause, le manque d'application des deux joueurs à l'entraînement, vendredi dernier, après avoir appris leur non-titularisation pour le match face au LOSC, le lendemain. Igor Tudor a pris la décision de se passer de Dimitri Payet et de Nuno Tavares et l'OM s'est incliné 2-1, dans le Nord, en disant adieu, probablement définitivement, à la 2e place de la Ligue 1.



RMC précise cela dit que la direction olympienne n'entend pas sanctionner les deux hommes. Le Français, soutenu ou critiqué, et le Portugais ont donc repris l'entraînement ce lundi, et n'auront pas avoir une retenue sur salaire, ni ne seront pas écartés de l'entraînement jusqu'à la fin de la saison. Si Dimitri Payet est suspendu pour les deux dernières rencontres, le piston gauche Nuno Tavares, lui, est disponible pour le prochain match, samedi soir (21h), face à Brest, au Vélodrome.