Un prêté indésirable voulait durer à l'OM

L'OM va changer de visage, cet été, et de nombreux joueurs prêtés ne feront pas plus d'un an au club.





En plus de Nuno Tavares, Issa Kaboré ou Ruben Blanco, c'est notamment le cas d'Eric Bailly. Le défenseur central de 28 ans, prêté par Manchester United, est devenu remplaçant en deuxième partie de saison à Marseille. Selon Patrick Beaumelle, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, interrogé dans La Provence, l'ancien joueur de Villarreal a un regret sur son aventure phocéenne : "Il espérait pourtant être tranquille, avait de bonnes sensations, puis il a disparu des radars contre toute attente. C'est dommage, car un (Eric) Bailly à 100 % aurait pu aider l'équipe à grapiller des points pour être 2e. Il n'a pas toujours été à 100 %, c'est peut-être la faute à pas de chance, alors qu'il aimait l'OM et aurait apprécié s'inscrire dans ce projet."



Sauf retournement de situation, Eric Bailly ne va pas rester à l'OM la saison prochaine, et va retourner dans son club, les Red Devils, qui ne compteraient pas non plus sur l'Ivoirien.