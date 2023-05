Mercato : Schneider fait une annonce sur Tudor

Le journaliste Grégory Schneider a évoqué sur Europe 1 l'effectif de l'OM, et surtout l'avenir d'Igor Tudor.





Troisième de L1, et destiné à finir à cette place au classement sauf grosse surprise, l'OM du coach croate réalise une bonne saison en championnat, malgré un effectif où "le niveau est égal partout" selon Grégory Schneider, qui souligne que cela sert l'entraîneur dans son management : "L'effectif marseillais a deux caractéristiques assez précises. Le niveau est égal partout, les joueurs se valent à peu près. Alexis Sanchez est au-dessus mais on le dit depuis 3 ou 4 mois car la première partie de saison n'était pas phénoménale. (Igor) Tudor n'a pas besoin d'épargner des joueurs. Il peut faire tourner tout le monde. Je pensais que (Chancel) Mbemba était l'homme fort derrière mais il va lui aussi sur le banc. (Christophe) Galtier ne peut pas toucher à (Marco) Verratti, (Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé, lui il peut faire ce qu'il veut, ça lui donne une assise supérieure". D'après le journaliste, c'est aussi pour cela que le Croate a été impitoyable avec son numéro 10, écarté contre Lille ce samedi : "Dimitri Payet ? (Igor) Tudor s'en fout ! Il n'est pas là pour lui rendre hommage, cela a été dit".





"Tudor va partir"



Le journaliste a ensuite, comme souvent, déversé son fiel sur le modèle phocéen : "L'OM a compressé le temps du football. C'est un an, tout le monde part. Et aujourd'hui, avec (Pablo) Longoria, ça dure un an. Bien sûr que Tudor va partir, j'en suis persuadé. (Jorge) Sampaoli était parti alors qu'il avait fait une saison exceptionnelle en terminant deuxième derrière le PSG, 14 joueurs étaient partis. Mais ils seront remplacés (...) Il n'a pas besoin de s'ancrer dans la politique locale, dans la politique du vestiaire... C'est bonjour, bonsoir, j'ai pas besoin de toi, salut ! Ce fonctionnement, on ne le doit pas à Tudor mais bien à Longoria".



Les conclusions sont très vite tirées par le journaliste, alors qu'Igor Tudor est loin d'être parti de son poste d'entraîneur de l'OM, où son contrat s'étend sur encore un an (juin 2024).