Boulleau tient aussi Payet pour responsable

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain a donné son avis sur la mise à l'écart de Dimitri Payet.





En raison de sa mise à l'écart avant le déplacement des Olympiens à Lille, la saison de Dimitri Payet est terminée. Son apport n'aurait pourtant pas été de trop dans un match où l'OM a peiné à se créer des situations. Dureté excessive (et égo) de Tudor ou comportement limite du Réunionnais ? Difficile de se faire un avis avec le peu d'éléments à disposition.



La vérité se situant souvent au milieu, Laure Boulleau a expliqué que la sanction était sévère pour le milieu offensif, mais que ce dernier, qui dispose de quelques antécédents avec ces coachs, aurait dû faire la part des choses : "C'est un peu sévère. C'est Tudor, je ne suis pas surprise, on ne va pas changer le personnage. Il reste fidèle à ses idées, à sa discipline. Je suis triste pour Dimitri Payet parce qu'en plus, il était dans une bonne période, il a montré ces derniers temps que ses qualités techniques auraient fait du bien à l'OM, y compris contre Lille où ça a manqué de créativité. Je trouve que Dimitri Payet se saborde souvent lui-même, si je peux me permettre. Il n'avait pas besoin d'avoir cette attitude-là. Il sait qu'il va être suspendu, il sait qu'il va jouer peut-être son dernier match, alors montre ton envie de jouer !"